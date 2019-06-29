وزير الخارجية الإيراني على تويتر : لن ننسى دعم الغرب وتسليحه لصدام

2019/06/29 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم السبت “في 28 حزيران/ يونيو نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في ساردشت، إيران”.وأضاف “لن ننسي أبدا الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية، مجلس الأمن لم يدن أبدا إطلاق الغاز على شعبنا”.وتابع الوزير الإيراني “صمدنا وقتها...

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