الكهرباء: افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق في محافظة صلاح الدين

2019/06/29 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء اليوم السبت، افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق في محافظة صلاح الدين.

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