2019/06/29 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب النائبة غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم العالي النيابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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