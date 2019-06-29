الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية

2019/06/29 | 15:20

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العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، افتتاح محطة بيجي التحويلية وإدخال خط الضغط الفائق بيجي – كركوك.

وذكر بيان لإعلام وزارة الكهرباء، تلقت العهد نيوز

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