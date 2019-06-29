اختطاف مزارعين اثنين عند اطراف ناحية قره تبه بديالى والقوات تحقق

2019/06/29 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير ناحية قره تبه بمحافظة ديالى، وصفي التميمي، السبت، باختطاف مزارعين اثنين عند اطراف الناحية.

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