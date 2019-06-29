2019/06/29 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، 29 حزيران، 2019، افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي - كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي - كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).