2019/06/29 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، 29 حزيران، 2019، افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي - كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، 29 حزيران، 2019، افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي - كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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