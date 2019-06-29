انتخاب غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم النيابية

2019/06/29 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتخبت لجنة التعاليم النيابية، السبت، غيداء كمبش رئيسة لها.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة التعليم انتخبت، اليوم، النائبة غيداء كمبش رئيسة لها".وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانتخاب جرى ضمن جولتين وكان المنافس مقدام الجميلي"، لافتا الى أن "كمبش حصلت على الاغلبية في الجولتين الانتخابيتين".

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