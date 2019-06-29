مشاريع بن سلمان المحلية تهدد صندوق الاستثمارات السعودي

2019/06/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخاطر بالانغماس في المشاريع المحلية لولي العهد محمد بن سلمان، مما سيكبح طموحاته العالمية ويربط حظوظه بشكل أوثق بسوقه المحلية.

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