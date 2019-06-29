الاستثمارات القطرية في تركيا.. إستراتيجية اقتصادية ذكية ومتنوعة

2019/06/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة في يونيو/حزيران 2017، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العد

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