نفط ميسان توضح حقيقة وجود شحة في مادة زيت الغاز

2019/06/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضح فرع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في ميسان، السبت، حقيقة وجود شحة في مادة زيت الغاز وانه مستمر بالتجهيز.

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