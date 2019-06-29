2019/06/29 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

انتخبت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت، النائبة “غيداء كمبش” رئيساً للجنة.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“غيداء كمبش” رئيساً للجنة التعليم النيابية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“غيداء كمبش” رئيساً للجنة التعليم النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).