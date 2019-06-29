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“غيداء كمبش” رئيساً للجنة التعليم النيابية


“غيداء كمبش” رئيساً للجنة التعليم النيابية
2019/06/29 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد

انتخبت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت، النائبة “غيداء كمبش” رئيساً للجنة.

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