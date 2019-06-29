نائبة تطالب بتعويض المتضررين من حرائق كبريت المشراق

2019/06/29 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالبت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم، بتعويض المتضررين من الحرائق التي اندلعت قرب الشركة العامة لكبريت المشراق، فيما دعت إلة إيجاد حل نهائي للكبريت المكدس ومخلفاته لابعاده عن أي مصدر حراري.





وقالت بسيم في مؤتمر صحفي عقدته بمجلس النواب تابعه “النور نيوز”، لا يخفى حجم الضرر الذي وقع على المناطق المحيطة بمعمل كبريت المشراق في محافظة نينوى نتيجة الحريق الذي حصل وسيبقى هذا المعمل بمثابة قنبلة موقوته وربما يتسبب بكارثة بيئية، وعليه نطالب مفاتحة وزارة الصناعة لإيجاد حل نهائي للكبريت المكدس ومخلفاته اما بيعه أو إيجاد اليه طمر مناسبة تبعد هذه المادة عن أي مصدر حراري”.





ودعت النائبة، الى “تعويض المتضررين نتيجة هذا الحريق واعتبار منتسبي الدفاع المدني ممن توفاهم الله أثناء تأدية الواجب وقت اطفاء الحريق شهداء وكذلك تقديم كتاب شكر وتقدير الجهات التي أنقذت المحافظة”.





وتابعت، “نطالب بمفاتحة الجهات المعنية في وزارة الصناعة ووزارة النفط من اجل إعادة ارتباط شركة كبريت المشراق بوزارة النفط وذلك لامكانية هذه الوزارة لاستثمار حقول كبريت المشراق بحيث تصبح ثروة عائدة للبلد بدل أن تكون مصدر تلوث واستنزاف للموارد نتيجة الحرائق”.

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