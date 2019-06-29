2019/06/29 | 15:25

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الداخلية: القبض على متهمين ببيع الخمور والحبوب المخدرة

كلمة -

بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سعد معن، يوم

السبت، عن القاء القبض على متهمين ببيع الخمور وترويج الحبوب

المخدرة.

وقال معن في منشور له على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك "مكتب مكافحة

إجرام مخمور وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين يلقي القبض

على اثنين من المتهمين يقومان ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات

العقلية، وتضبط بحوزتهما وهما داخل العجلة التي كانا يستقلانها كمية

من مادة الكرستال ومادة الحشيشة و١١٩ حبة مخدرة مع آلة زجاجية

تستخدم لتعاطي المخدرات".

وأضاف "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة

٢٨ من قانون المخدرات رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠١٧"، مؤكداً أنه "تم القبض

عليهما في ( قضاء مخمور ) شرقي مدينة الموصل".

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