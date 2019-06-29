2019/06/29 | 15:25

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نائب يطالب بإنصاف المكون الفيلي: تعرضنا للظلم والاضطهاد وهذا ما نطالب به رئيس الوزراء

كلمة -

واسط

طالب نائب عن المكون الفيلي، يوم السبت، بشمول الكرد

الفيليين في الترشيح للدرجات الخاصة والهيئات

المستقلة.

وقال النائب مازن عبد المنعم الفيلي في بيان تلقى موقع كلمة

الإخباري نسخة منه إننا "نطالب رئيس الوزراء

والبرلمان والقوى السياسية المؤثرة بشمول الكورد الفيليين في

الترشيح للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة".

وأضاف "تعرض المكون الفيلي لممارسات ظلم واضطهاد دامت لسنوات طويلة

استهدفت أصل وجوده وهويته خلال حقبة النظام البعثي حيث سلبت اساسيات

حقوقه الإنسانية".

وأكمل عبد المنعم "وتأملنا بعد عملية التغيير وزوال النظام

الدكتاتوري البائد ان تتغير منهجية السلطة والجهات الرئيسية المكونة

لها وان تلتفت لمعاناة وحرمان هذه الشريحة العراقية الاصيلة التي

يصل تعدادها الى ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة، تزخر بالكفاءات

والشخصيات الاكاديمية النزيهة والمعروفة بخبرتها وتجربتها فتنصف

وتشمل بمعيار ومبدأ المواطنة وتمثيلها في مواقع القرار ومفاصل

السلطة الاساسية في الدولة العراقية"، وفقاً للبيان.

وقال أيضا "لذا نطالب السيد رئيس الوزراء والبرلمان الموقر والقوى

السياسية المؤثرة بشمول ابناء هذه الشريحة المظلومة في خيارات

الترشيح للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة"، مؤكداً، بحسب البيان،

أنها "خطوة على طريق طويل لرفع ركام الظلم والتهميش الذي تعرض له

ابناء هذا المكون طيلة عقود عديدة من حكم الدكتاتورية".

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