2019/06/29 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اننا لن ننسى أبدا أن العالم الغربي دعم صدام وقام بتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: صمدنا وسنصمد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: صمدنا وسنصمد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).