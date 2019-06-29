مقترح قانون لإحتساب الشهادة الأعلى للموظف “وثائق”

2019/06/29 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن النائب فالح الخزعلي، تقديمه مقترح قانون وقع عليه أعضاء في مجلس النواب بشأن احتساب الشهادة الاعلى للموظف.

وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز”، ان “الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تقم باحتساب الشهادة الاعلى للموظف، لاسباب عديدة منها عدم حصولهم على تفرغ للدراسة او غيرها من الاسباب”.

وأكد النائب، “ضرورة حسم هذا الملف وايجاد حلول له”، مبينا “بدمنا مقترح قانون احتساب الشهادة العليا للموظف مرفقا بتواقيع ٤٥ نائبا واستنادا للمادة ٦٠ ثانيا من الدستور”.





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