كتائب حزب الله : جزء كبير من مقتحمي السفارة البحرينية من عناصرنا ..

2019/06/29 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت حركة كتائب حزب الله في العراق، اليوم، أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية ببغداد وضع طبيعي، فيما أشارت إلى أن بعض المتظاهرين ينتمون لها.

وقال المتحدث بإسم الحركة، جعفر الحسيني، في تصريح صحفي ان ما حدث أمس من اقتحام للسفارة البحرينية طبيعي، لأن حُكام البحرين خانوا القدس، وما ...

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