الحلبوسي يوجه دعوة رسمية لأعضاء البرلمانات الأسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط ببغداد

2019/06/29 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، السبت، دعوة رسمية لاعضاء البرلمانات الاسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط ببغداد.وقال الحلبوسي، في نص الدعوة تلقى “النعيم نيوز ” نسخة منها: “يسعدني أن اتوجه لدعوة برلمانكم الموقر وأعضاء البرلمان الذي ترأسونه لحضور اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لجمعية البرلمانات الاسيوية الذي سيعقد للفترة من 3 الى 5 ايلول …

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