2019/06/29 | 15:29

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الخارجية النيابية: اقتحام السفارة البحرينية امر غير مسيس

بغداد/...اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، السبت، ان اقتحام السفارة البحرينية ردة فعل عفوية من الجماهير على مؤتمر التطبيع الذي عقد في المنامة، لكنه امر مرفوض واوقع البلاد بحرج.

وقال التميمي في بيان، ان "ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية كان عبارة عن ردة فعل على ما تم في مؤتمر التطبيع الذي عقد في المنامة او ما يسمى بصفقة القرن"، مؤكداً ان "ردة الفعل الجماهيرية هذه كانت عفوية دون تبني او تخطيط مسبق وهذه وجهة نظر اغلب الشعوب العربية والإسلامية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضاف ان " ما حدث غير مقبول من اقتحام لسفارة دولة، ما عرض الحكومة الى الحرج وجعل وزارة الداخلية تتحرك وتتدخل بالقوة"، موضحاً ان "اتصالات على اعلى المستويات اجريت من رئيس الجمهورية مع ملك البحرين ووزير الخارجية مع نظيره البحريني".

واشار الى انه "موقف غير مسؤول وكان يجب ان لا تقتحم السفارة بهذه الطريقة لكن هي عفوية"، مؤكداً ان "وزارة الداخلية ودائرة حماية السفارات مسؤولة عن تأمين الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية في البلد لان هذا الأمر يضعف هيبة الدولة امام المنظمات الدولية العاملة في العراق".

وبين انه "من الممكن ان تسجل على ان العراق غير قادر على حماية البعثات وبالتالي لا يستطيع العراق ان يفتح ممثليات للدول التي لم تفتح ممثلياتها في العراق حتى الآن".

وتابع ان "هذا العمل مرفوض والحكومة كان موقفها واضح من خلال بيان الخارجية"، مضيفاً ان "البحرين قدرت بأن هذا الامر هو ردة فعل عفوية غير مسيسية وليس لها دوافع من اي جهة سياسية وسوف لن يكون هناك تأزم او قطع للعلاقات بين البلدين".انتهى1

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