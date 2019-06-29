بالصور… مصرع 3 مدنيين بحادث سير مروع

2019/06/29 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لقي 3 مدنيين مصرعهم بحادث سير مروع في طريق بغداد الكوت.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان “حادثا مروريا وقع في طريق كوت_ بغداد تقاطع البتار مما ادى الى وفاه ثلاث اشخاص واصابة 13 اخرين.

وبين ان “الحادث تم بتصادم 3 عجلات”.

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