المحور يعلن عن قرب تبرئة العيساوي

2019/06/29 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القيادي في تحالف المحور الوطني كامل الدليمي عن تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من التهم التي وجهت اليه في ابان حكومة نوري المالكي.وقال الدليمي، اليوم السبت، إنه "تم تبرئة رافع العيساوي (وزير المالية ونائب رئيس الوزراء) إبان تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة، من التهم الموجهة ضده لدى هيأة النزاهة، لعدم كفاية الادلة".

وأضاف: أن "مثول العيساوي امام القضاء يلغي جميع القرارات السابقة التي صدرت ضده، وسيخرج بعدها بكفالة".

وأكد الدليمي، "وجود اجراءات فيما تخص موعد مثوله امام القضاء لكنها لم تحدد باي يوم، وما يتداول فهو مجرد تسريبات فقط".

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