صادقون تعلن فتح ملف فساد كبير

2019/06/29 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، عن فتح ملف فساد بحق شركتين معنيتين بـ"95 %من واردات العراق.وقال رئيس الكتلة، عدنان فيحان في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة أعضاء كتلته، إنه "بناءً على توجيهات المرجعية والتزاما بالبرنامج الانتخابي للكتلة، الذي يهدف لمكافحة الفساد، وبعد اتمام جمع الملفات الخاصة بأهم مورد للدولة العراقية، والتي تم الحرص على أن تكون وثائق موضوعية بعيدة عن أي استهداف سياسية، تم ثبوت وجود خرق للمال العام في شركة توزيع النفط سومو وشركة توزيع المنتجات النفطية لشركتي كار وقيوان وشركة العقود الكهربائية".

وأضاف، أن كتلته ستفتح هذا الملف المهم والمؤثر، على الواقع الاقتصادي والخدمي، لكون هذه الشركتين معنيتين بـ95 % من واردات الدولة العراقية.

وأكد أن "كتلته تلتزم بفترة زمنية محددة لإكمال مجريات التحقيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، وإعلان النتائج بالتعاون مع تلك الجهات"، لافتا الى أنه "سيتم الإعلان عن الملفات التي تبنتها الكتلة في الفترة المقبلة".

وأشار فيحان الى أن "صادقون ستقوم بإصدار هذه الملفات اسبوعيا لوسائل الاعلام".

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