مدرب اربيل: رحلتنا شاقة من اربيل إلى البصرة

2019/06/29 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المدرب المساعد لكرة أربيل حيدر محمود أن رحلة الفريق البرية من اربيل إلى البصرة استغرقت نصف يوم وكانت شاقة ومتعبة للاعبين.وقال محمود لوكالة وطن للانباء أن الفريق يطمح بعد هذه الرحلة الشاقة العودة من البصرة بنقاط الفوز في مباراة الغد أمام الميناء ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري، لافتا ان أن الجهاز الفني يستعد […]

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