اتحاد الكرة يصدر قراره الرسمي بشان نقل مباريات النجف إلى الملعب القديم

2019/06/29 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، قراره الرسمي بشأن طلب نادي النجف باقامة مباريات غزلان البادية على الملعب القديم.وقال أمين سر الهيئة الادارية لنادي النجف، باسم محمد، في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أبلغهم رسميا رفضه أن يخوض فريق النجف مبارياته المتبقية على الملعب […]

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