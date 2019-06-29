عبد المهدي: الملايين تطوعوا بعد فتوى المرجعية للدفاع عن العراق

2019/06/29 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن الملايين تطوعوا حين اطلقت المرجعية الدينية العليا فتوى الجهاد للدفاع عن العراق، مشيرا إلى ان قواتنا بمختلف تشكيلاتها توحدت واستنفرت قواها واستطاعت تحقيق الانتصار.وقال عبد المهدي خلال استقباله اعضاء مجلس الأمن الدولي ، في أول زيارة للعراق، إن "هذه الزيارة المهمة تدل على دعم المجلس ...

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