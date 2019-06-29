2019/06/29 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قوات شرق ليبيا اللواء أحمد المسماري ،ان قواته ستضرب المصالح التركية في ليبيا، وذلك ردا على ما وصفه “الغزو التركي” .واتهم المسماري في بيان له أمس الجمعة ، أنقرة بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية للمشير في معاركه جنوب طرابلس.وقال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء المسماري : الأوامر صدرت لاستهداف كافة “الأهداف الاستراتيجية التركية” النعيم نيوز.

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