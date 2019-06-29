2019/06/29 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن قتل ارهابيين اثنين كانا داخل نفق بضربة لطيران التحالف الدولي جنوبي الموصل.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي، نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… مقتل ارهابيين اثنين بعملية لطيران التحالف الدولي جنوبي الموصل وكالة خطوة برس.

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