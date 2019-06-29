صالح يستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

2019/06/29 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في بغداد ،اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني، حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات

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