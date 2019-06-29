صالح يستقبل نيجرفان للخروج برؤى مشتركة تذلل العقبات

2019/06/29 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد للخروج برؤى مشتركة لتذليل العقبات.وذكر بيان لمكتب صالح الاعلامي تلقت نسخة منه، إن “الاخير أكد على أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة”.

بدوره أوضح رئيس اقليم كردستان “عن رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.”

وجرى خلال اللقاء “بحث التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات”.

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