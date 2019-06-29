نائب: جلسة الاثنين ستخصص لتمرير التربية وعبد المهدي سيقدم المرشح بمعزل عن الكتل

2019/06/29 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، السبت، أن مجلس النواب سيخصص جلسة الاثنين المقبل لتمرير مرشح وزارة التربية، فيما بين أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم اسم المرشح الجديد بمعزل عن الكتل السياسية.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جلسة البرلمان في الاثنين المقبل ستخصص لتمرير وزارة التربية دون […]

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