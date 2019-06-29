الإعلان عن تشكيل ’’المنبر العراقي’’ في إقليم كردستان

2019/06/29 | 16:23

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصف القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، السبت، التجاوز على السفارة البحرينية في بغداد بأنه عمل "غير اخلاقي" ومستهجن.

وقال الشمري، في تغريدة على حسابه بتويتر: "‏الهجوم والتجاوز على سفارة البحرين في بغداد عمل

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في بغداد، اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، فيما أكد على أهمية الإستناد للدستور بشأن المسائل العالقة بين الاقليم والمركز.

وقال مكتب صالح في بيان تلقته "بغداد اليوم&q

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