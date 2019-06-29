وزير المالية: الاقتصاد الرقمي فرصة قوية لبناء العراق

2019/06/29 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين ان الاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال تشكل فرصة واسسا قوية لبناء العراق.ولفت حسين خلال مشاركته اليوم بالعاصمة عمان الى اعمال اول منتدى رقمي في الشرق الأوسط حول تنمية الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في بلدان المشرق تنظمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاردنية بالتعاون مع البنك الدولي.الى […]

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