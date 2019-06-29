مؤسس اتحاد المقاولين العرب يدعو لشراكات عراقية اردنية مصرية بمشروعات اعادة الاعمار

2019/06/29 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مؤسس ورئيس اتحاد المقاولين العرب الأسبق المهندس عوني الساكت إلى تشكيل شراكات وتجمعات بين الأردن والعراق ومصر بخصوص مشروعات إعادة الإعمار بالعراق.وقال في تصريح صحفي اليوم إن الأردن يعتبر منطلقا لنشاطات إعادة الإعمار للعراق، مبيناً أن المملكة تشكل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً للعراق فيما يشكل العراق بالمقابل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً للأردن.وأضاف أن المطلوب […]

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