نائب عن الحكمة يوجه رسالة للحكومة العراقية بخصوص الدرجات الخاصة

2019/06/29 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، السبت، رسالة الى الحكومة بشأن الدرجات الخاصة، فيما دعاها الى احترام رأي الشعب.

وقال فدعم في موتمر صحفي عقده بمجلس النواب ، ان "تيار الحكمة يرفض اي محاصصة للدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء "، مبينا ان "الدرجات الخاصة وزعت بين الكتل السياسية ووصلت قائمة من الحكومة الى مجلس النواب موزعة ومقسمة على اغلب الكتل السياسية التي اعلنت عن حقها غير المشروع بالدرجات الخاصة والوكلاء وهي متمسكة بالاسماء".

واضاف ان "تيار الحكمة يرفض هذا التقسيم بين الكتل"، لافتا الى "اننا سنعبر عن رفضنا من خلال مجلس النواب".

ووجه فدعم رسالة الى الحكومة "ابتعدي عن المحاصصة ونرفض هكذا تصرف"، مطالب "الحكومة باحترام راي الشعب وفتح المجال امام ابناء الشعب المختصيين لتقديم سيرهم الذاتية".

ورجح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، اول امس الخميس، تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة اشهر، داعيا الى الالتزام بتوجيهات المرجعية بابعاد هذا الملف والنظام الاداري ب‍العراق عن جميع المسميات التي تنتهي بالمحاصصة.

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