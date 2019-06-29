رئيس الجمعيات الفلاحية: وجود خطة لخفض أسعار البيض المحلي

2019/06/29 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، السبت، عن وجود خطة لخفض اسعار البيض المحلي.

وقال التميمي في بيان ، إن "هناك خطة لخفض اسعار البيض المحلي، وذلك من خلال اجتماع اجري مع مربي الدواجن تمخض عن اتفاق يحدد الاسعار بما يناسب مستوى دخل المواطن العراقي" .

وأضاف أن "وزارة الزراعة عليها الاستمرار بتنظيم عملية الاستيراد بحسب ما يحتاجه السوق وعدم الاضرار بالمنتج المحلي"، مؤكداً أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".

يشار إلى ان السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الاونة الاخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة الى سبعة الاف دينار.

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