كتائب حزب الله العراق تكشف عن موقفها من اقتحام سفارة البحرین

2019/06/29 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتائب "حزب الله" العراق أنها تعتبر التظاهرات التي خرجت أمام السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، محاولة "لرفض صفقات الذل والخيانة التي تق...

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