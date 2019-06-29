وفاة واصابة ١٦ مواطنا جراء حادث مروري في واسط

2019/06/29 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث مروري ظهر اليوم شمال مدينة الكوت بوفاة واصابة /١٦/ مواطنا بينهم اطفال ونساء .وقال مصدر في شرطة المرور لمراسل وكالة وطن للأنباء ان :” حادث تصادم وقع في منطقة البتار بسبب السرعة العالية أدى إلى تضرر أربع مركبات قادمة من بغداد باتجاه الكوت “.وأضاف:” إن الحادث وقع خلال محاولة مرور مركبة […]

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