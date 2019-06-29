صالح يستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

2019/06/29 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في بغداد ،اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني، حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد سيادة الرئيس على أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة.بدوره أوضح رئيس اقليم كردستان عن رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات.

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