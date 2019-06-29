اجتماع لمدة 80 دقيققة بين ترامب وبينغ ينهي ازمة هواوي

2019/06/29 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة من معركتهما التجارية المستمرة منذ عام والتي كلفت الشركات مليارات الدولارات، وعلى رأسها شركة هواوي تكنولوجيز.

وقالت وسائل الاعلام ان " ترامب سيسمح ببيع تقنيات الشركات الأميركية لشركة هواوي الصينية، في حين ستشتري بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية.وهواوي هي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، لكنها تخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية.وكان ترامب أدرج هواوي تكنولوجيز على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة، في شهر مايو الماضي، الأمر الذي حظر على الشركات الأميركية أي عمل مع هواوي ينطوي على نقل للعتاد أو البرمجيات أو الخدمات الفنية.وأدى هذا الإدارج إلى حظر كوكل أي عمل مع شركة هواوي، وكذلك تعليق الشركات الأميركية توريد شحناتها من الرقائق المكونة لأجهزة هواوي المحمولة.لكن صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذكرت، السبت، أن كلا من ترامب وشي جلسا لحضور اجتماع غداء استمر 80 دقيقة، السبت، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

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