وفد مجلس الأمن يجتمع في بغداد مع رئيس إقليم كردستان

2019/06/29 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وفد مجلس الأمن الذي يزور العاصمة بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني .

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره رئيسة برلمان إقليم كردستان فالا فريد، إضافة الى وزير داخلية الإقليم ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية فيه، بحث الاوضاع على الساحة السياسية في العراق وإقليم كردستان، ودور المنظمة الدولية في تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وكان وفد مجلس الأمن قد التقى في وقت سابق، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في إطار الزيارة التي يقوم بها للعراق.

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