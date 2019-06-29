بالصور.. مقتل ارهابيين اثنين في عملية عسكرية جنوبي الموصل

2019/06/29 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، مقتل ارهابيين اثنين في منطقة عين الجحش جنوبي الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي قام بتنفيذ عملية استباقية وفقاً لمعلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الارهابية في منطقة عين […]

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