2019/06/29 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يتهم عضو بسائرون بإدارة صفقة سياسية لإعادة انتخاب رئاسة لجنة النزاهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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