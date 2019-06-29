مقتل 3 ارهابيين وتدمير نفق لداعش جنوب الموصل

2019/06/29 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت القوات الامنية من قتل 3 ارهابيين وتدمير نفق لعصابات داعش جنوب مدينة الموصل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي قام بتنفيذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الارهابية في "منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير" وهو عبارة عن نفق كبير تحت الارض"مضيفا "وقبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لاحد عناصر داعش".واشار البيان الى ان"عند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لاطلاق نار من داخل النفق وتم الرد بقوة على مصدر اطلاق النار وقتل ارهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف، تمت العملية في "منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل" .انتهى

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