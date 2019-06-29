القبض على متهمين اثنين بالغش الألكتروني في امتحانات السادس الاعدادي

2019/06/29 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القى جهاز الامن الوطني القبض على اثنين يستخدمون الغش الألكتروني للطلبة في الامتحانات للسادس الاعدادي.

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "جهاز الامن الوطني في الديوانية بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ومن خلال متابعة فنية يلقي القبض على متهمين اثنين يقومون بإستخدام أجهزة الغش الألكتروني للطلبة في الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي".واضاف البيان ان "المتهمين ضبط بحوزتهم الاجهزة الخاصة بالغش حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



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