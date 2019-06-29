الفتح: وسائل إعلام صعدت من اقتحام السفارة البحرينية لإخفاء ذل “ملوك الرمل” في ورشة المنامة

2019/06/29 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ، السبت، التصعيد الإعلامي لاقتحام عدد من المتظاهرين للسفارة البحرينية الى محاولة لإخفاء ما دار في ورشة المنامة “صفقة القرن” التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما أشار إلى أن توجيه الاتهام لفصائل الحشد الشعبي باقتحام السفارة يمثل ذر الرماد في العيون.وقال […]

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