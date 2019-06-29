صور .. حريق يأتي على معمل للبلاستيك في اقليم كوردستان ويلحق اضرارا مادية

2019/06/29 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق يوم السبت في معمل للصناعات البلاستيكية في منطقة "جوارقورنه" في حدود قضاء رانيا التابعة لمحافظة السليمانية مما ادى الى الحاق اضرار مادية "كبيرة" من دون خسائر بشرية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في ادارة منطقة " راپـڕین"، ان جميع فرق الاطفاء في منطقة "جوارقورنة"، و"رانيا"، و"حجياوا" و"قلعة دزة" قد شاركوا في اخماد الحريق".

ونوه البيان الى ان فرق الاطفاء تمكنت من انقاذ باقي اجزاء معمل البلاستيك باستثناء المخزن.

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