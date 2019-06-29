2019/06/29 | 16:43

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بالصور احتراق مول بغداد !

السبت

29

حزيران

2019 :

04:36 pm

62

افاد مراسل افاق في الموصل بأنه تم احتراق مول بغداد سنتر في حي

الصديق في الجانب الايسر للمدينة

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