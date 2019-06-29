2019/06/29 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تدمير نفق وقتل إرهابيين داخله جنوبي الموصل.

وذكر بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الارهابية في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الارض”.

وأضاف، انه “قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لاحد عناصر داعش، وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لاطلاق نار من داخل النفق وتم الرد بقوة على مصدر اطلاق النار وقتل ارهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف”.





وأكد البيان، ان “العملية تمت في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل”.

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