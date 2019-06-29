بارزاني يؤكد لصالح رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مع الحكومة الاتحادية

2019/06/29 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في بغداد، اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيث أكد الاخير رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية.





وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد”.





وأكد الرئيس صالح، “أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة”.





بدوره، كشف رئيس اقليم كردستان، عن “رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك”.





وتابع البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات”.

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