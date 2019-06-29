بعد الجدل حول امتحان اللغة العربية.. التربية: الاسئلة من ضمن المنهاج

2019/06/29 | 16:48

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بغداد:سومر نيوز

أكد وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية، رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، علي مسعد الإبراهيمي، السبت، أن ال...

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